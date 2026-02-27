"Kıbrıs Türküsü" filmi gala gösteriminde izleyicilerle buluştu
Kıbrıs Türklerinin 1957-1974 yılları arasında yaşadığı insan hakları ihlallerini dramatik bir dille anlatan "Kıbrıs Türküsü" filminin galası, Kanyon AVM'de gerçekleştirildi.
İstanbul
Galada basın mensuplarına açıklamada bulunan filmin yönetmenliğini ve senaristliğini üstlenen Özer Feyzioğlu, 1957-1974 arasında Kıbrıs'ta yaşananların kolay bir süreç olmadığına dikkati çekerek, "Kıbrıs Türküsü, özgürlüğüne değer veren bir halkın mücadelesini anlattığımız bir film. Kıbrıs konusunda o süreci anlatan başka filmler de olmuştu. Hepsine çok saygı duyuyoruz. Ama bu film, bu süreci derli toplu anlatan ilk sinema yapımı olma özelliğine sahip." dedi.
Feyzioğlu, filmde o sürecin duygusunu da doğru aktarmaya çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Takdir her zaman olduğu gibi izleyiciye ait. Ama biz yaptığımız işten gurur duyuyoruz. Kalabalık bir oyuncu kadrosuna da sahibiz. Çünkü o kadar büyük bir dönemi anlattığınızda, pek çok karakter işin içine giriyor. Ama bunun ötesinde bu milli bir film. Bir değeri anlatan bir film. Dolayısıyla bu kadar kıymetli oyuncuların filmde yer alması da bizi çok güçlü hissettirdi."
"Filmde çokça gurur duymamız gereken tarihi bir kesit anlatılıyor"
Oyuncu Didem İnselel, böyle önemli ve kıymetli bir projede yer almanın kendi açısından mutluluk verici olduğunu dile getirerek, "Ben filmde oynarken, bir anlamda kendimi seyirci gibi hissettim. Çokça gurur duymamız gereken tarihi bir kesit anlatılıyor. Benim için çok güzel bir süreçti." diye konuştu.
Oyuncu Tugay Mercan, filmde "Kemal Tanrısevdi" karakterini canlandırdığını ifade ederek, "Benim için bu karakteri oynamak çok keyifliydi. Çok sıcak bir zamanda filmi çektik. Bence filmin o sıcaklığının seyirciye de geçeceğini düşünüyorum." görüşünü paylaştı.
Oyuncu Orkuncan İzan, "Asaf Elmas" rolünü oynadığını belirterek, "Böyle bir proje içinde olmak çok gurur verici. Bizim üzerimize tarihi de bir sorumluluk yükledi ve o insanların hatıralarını yad edebildiysek ne mutlu bize." dedi.
Oyuncu Barış Kıralioğlu da filmde "Rauf Denktaş" rolünü canlandırmanın kendisi için çok farklı bir deneyim olduğundan bahsederek, filmde yaşananları bir gencin gözünden anlattıklarını söyledi.
Oyuncu Cahit Gök ise canlandırdığı "Burhan Nalbantoğlu" karakterini aktararak, projede yer almaktan dolayı çok keyif duyduğunu ifade etti.
Galaya ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol'un yanı sıra kültür sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.
"Kıbrıs Türküsü" filmi hakkında
Bugün vizyona girecek "Kıbrıs Türküsü" filmi, Kıbrıs Türklerinin 1957 yılından başlayarak 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar yaşadığı süreci destansı bir şekilde anlatıyor.
Türk savunma sanayisi ve ASELSAN'ın kuruluşuna vesile olan döneme ait sahnelerin yer aldığı film, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) yetkililerinin terör örgütü EOKA'nın adada şiddet kullanmaya başladığı 1957 yılında mütevazı bir hayat süren Ali'nin hayatını izleyiciyle buluşturuyor.
Lacivert Media yapımcılığında hayata geçirilen film, dönemin diplomatik olaylarını zengin bir kronoloji içinde sunuyor. Filmde, Türkiye'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, eski Başbakanlardan Adnan Menderes, Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan gibi dönemin önde gelen siyasetçilerine de yer veriliyor.
