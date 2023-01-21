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Politika

HÜDAPAR'dan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki: Özgürlük adı altında yapılan saldırılar kabul edilemez

HÜDAPAR'dan yapılan açıklamada, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki göstereilrek, "Mukaddesatımıza yönelik bu provokatif saldırılara karşı dünyanın dört bir yanında ortaya konulan tepkilere destek verilmesini diliyoruz." denildi.

Utku Şimşek   | 21.01.2023
HÜDAPAR'dan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki: Özgürlük adı altında yapılan saldırılar kabul edilemez

Ankara

Hür Dava Partisi (HÜDAPAR), İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasının kabul edilemez olduğunu bildirerek "Mukaddesatımıza yönelik bu provokatif saldırılara karşı dünyanın dört bir yanında ortaya konulan tepkilere destek verilmesini diliyoruz." açıklamasında bulundu.

HÜDAPAR'dan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına yönelik yazılı açıklama yapıldı.

Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin verilmesinin, İsveç makamlarının İslam'a düşmanlıkta geldiği noktayı gösterdiği ifade edilen açıklamada, özgürlük adı altında yapılan saldırıların kabul edilemez bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Müslümanların canları ve mallarıyla korumaktan geri durmadıkları hayat rehberleri Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan saldırılar elbette ki karşılıksız kalmamalıdır. Hangi dinden ve inançtan olursa olsun aklı başında her ilkeli fert ve oluşumun, bu provokatif girişim karşısında inisiyatif alması ve insanlığın huzurunu kaçıracak bu ve benzeri densizliklerin son bulması adına harekete geçmesi gerekmektedir. Bu alçakça eylemin huzura ve barışa yönelik büyük bir suikast olduğu bilinmelidir. İslam dünyasının tepkisini toplayacak her girişimden mutlaka uzak durulmalıdır."

Başta Türkiye olmak üzere, İslam dünyasının İsveç'teki bu olaya sessiz kalmaması ve eldeki bütün siyasi imkanlar kullanılarak cevap verilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "İsveç'in NATO'ya üyeliğinin veto edilmesi de dahil İslam'a ve Müslümanlara bu denli düşmanlık yapan bir yönetime her açıdan haddi bildirilmelidir." uyarısı yapıldı.

"Kalbinde iman olan hiçbir müminin bu hakarete sessiz kalması düşünülemez." ifadesi kullanılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Mukaddesatımıza yönelik bu provokatif saldırılara karşı dünyanın dört bir yanında ortaya konulan tepkilere destek verilmesini diliyoruz. Bu anlamda Kur'an Nesli Platformu'nun yarın Batman'da organize edeceği 'Tel'in Mitingi' ile İstanbul’da gerçekleştireceği kitlesel basın açıklaması başta olmak üzere, ortaya konulacak tüm protesto eylemlerine desteklerimizi de buradan ifade etmek istiyoruz."

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