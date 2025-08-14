İsveç'te gazeteciler, Gazze'de meslektaşlarını öldüren İsrail'i protesto etti
İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya gelen gazeteciler, Gazze'de meslektaşlarını öldüren İsrail'i protesto etti ve hayatını kaybeden gazetecileri andı.
Stokholm
İsveç Gazeteciler Federasyonu tarafından organize edilen eylem kapsamında İsveçli gazeteciler, Al Jazeera muhabiri Enes eş-Şerif başta olmak üzere Gazze'de öldürülen gazetecileri anmak için Medborgarplatsen Meydanı'nda bir araya geldi.
Gazeteciler, ellerinde "Soykırımı durdurun. Sessizlik öldürüyor" ve "Enes eş-Şerif, Gazze'de İsrail tarafından öldürülen gazeteci" yazılı pankartlar taşıdı ve "Filistinli gazetecilerle gurur duyuyoruz" ve "Gazze'de soykırım var; susmayacağız" sloganları attı.
Eyleme katılanlara, Gazze'de öldürülen gazetecilere dikkat çekmek amacıyla "Gazetecileri öldürmeyi durdurun" yazılı tişörtler dağıtıldı.
Eylem sırasında dağıtılan ve okunan bildiride, şu ifadeler yer aldı:
"Filistinli gazeteci ve medya çalışanları, öldürülüyor. Bunu yapan İsrail'e hiçbir yaptırım uygulanmıyor, gazetecileri öldürmeleri yanlarına kar kalıyor. Maalesef dünya bunu sessizce izliyor, bu kabul edilemez. Öldürülen gazetecilerin hesabı İsrail'den sorulmalı. Gazetecilerin öldürülmesi durdurulmalı."
