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Politika

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geliyor.

Alper Şaşmaz  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Stubb, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle 2 Ekim'e kadar sürecek bir resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Ankara'da bugün yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Finlandiya arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Türkiye ve Finlandiya diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yıl dönümünde, Stubb'un cumhurbaşkanı sıfatıyla Türkiye'ye gerçekleştirdiği bu ilk ziyarette, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarındaki durumla Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri başta olmak üzere, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

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