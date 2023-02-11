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Politika

Emine Erdoğan'dan "Yaraları tek yürek olarak saracağız" paylaşımı

Emine Erdoğan, depremin yaralarının tek yürek olarak sarılacağını vurgulayarak, "Umuda uzanan elleri hep birlikte tutmaya devam edeceğiz. Yardım çalışmalarında cansiparane bir şekilde emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Burcu Çalık Göçümlü   | 11.02.2023
Emine Erdoğan'dan "Yaraları tek yürek olarak saracağız" paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, depremin yaralarının tek yürek olarak sarılacağını vurgulayarak, "Umuda uzanan elleri hep birlikte tutmaya devam edeceğiz. Yardım çalışmalarında cansiparane bir şekilde emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Diyarbakır ve Şanlıurfa'da depremden zarar gören vatandaşları ziyaretlerine ilişkin fotoğrafları paylaştı.

Depremzede vatandaşların acılarına ortak olduklarını aktaran Emine Erdoğan, "İnanıyorum ki, yaraları tek yürek olarak saracağız. Umuda uzanan elleri hep birlikte tutmaya devam edeceğiz. Yardım çalışmalarında cansiparane bir şekilde emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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