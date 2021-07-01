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Politika

Elmalı'daki istismar davasında mağdur iki kardeş devlet korumasına alındı

Yeşim Sert Karaaslan   | 01.07.2021
Elmalı'daki istismar davasında mağdur iki kardeş devlet korumasına alındı

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin istismarına ilişkin davada mağdur iki çocuğun devlet korumasına alınması talebinin mahkemece kabul edildiğini, çocuklara bakanlığa bağlı bir kuruluşta sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı sağlanacağını bildirdi.

Bakanlıktan Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Antalya Elmalı'da yargılama süreci devam eden istismar vakasında, mağdur iki çocuğumuz hakkında mahkemeye yaptığımız devlet korumasına alınma talebi kabul edilmiştir. Çocuklarımıza, bakanlığımıza bağlı bir kuruluşta sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı sağlayacağız."

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