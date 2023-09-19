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Politika

Dışişleri Bakanlığından, Süleymaniye'deki Arbat Havalimanı'na yapılan İHA saldırısına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye, hem Irak Merkezi Hükümetinden hem IKBY makamlarından PKK ve uzantılarını terör örgütü olarak tanımasını ve terörizmle samimi ve somut şekilde mücadele etmesini beklemektedir." açıklaması yaptı.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
Dışişleri Bakanlığından, Süleymaniye'deki Arbat Havalimanı'na yapılan İHA saldırısına ilişkin açıklama

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Süleymaniye'deki Arbat Havalimanı'na yapılan İHA saldırısı hakkında, "Türkiye, hem Irak Merkezi Hükümetinden hem IKBY makamlarından PKK ve uzantılarını terör örgütü olarak tanımasını ve terörizmle samimi ve somut şekilde mücadele etmesini beklemektedir." açıklaması yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ta, PKK terör örgütü ve uzantılarının özellikle ülkenin kuzeyinde yoğunlaşan terör faaliyetlerinin ve bilhassa Suriye ile Irak arasında oluşturulan terör koridorundaki hareketliliğin yakından izlendiği belirtildi.

Süleymaniye'de bulunan Arbat Havalimanı'nda 18 Eylül'de meydana gelen patlamayla ilgili gelişmelerin dikkat çekici olduğuna işaret edilen açıklamada, "Patlama esnasında, KYB'ye bağlı 'Terörle Mücadele Grubu' mensuplarının PKK/YPG'li teröristlerle birlikte talim yapmakta oldukları anlaşılmaktadır. Bu gelişme, KYB’ye bağlı bazı güvenlik unsurlarının terör örgütü üyeleriyle işbirliğini açıkça ortaya koymuş olması bakımından vahimdir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşanan bu son olayla, terör örgütünün halkını adeta rehin aldığı Süleymaniye’ye yönelik tedbirlerimizin ne denli isabetli olduğu da bir kez daha teyit edilmiştir. Türkiye, hem Irak Merkezi Hükümetinden hem IKBY makamlarından PKK ve uzantılarını terör örgütü olarak tanımasını ve terörizmle samimi ve somut şekilde mücadele etmesini beklemektedir."

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