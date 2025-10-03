Dolar
Gündem

Dışişleri Bakanlığı, Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutladı

Dışişleri Bakanlığı, 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü ve Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) kurucu belgesi Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının 16. yıl dönümünü kutladı.

03.10.2025
Dışişleri Bakanlığı, Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutladı

Ankara

Dışişleri Bakanlığndan yapılan yazılı açıklamada, 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü ile TDT kurucu belgesi Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının 16. yıl dönümünün gururla kutlandığı belirtilerek, "Ortak değerlerimizin ve bütünleşme irademizin tezahürü olan Türk Devletleri Teşkilatı, bölgesinde ve ötesinde barış, refah ve istikrara hizmet etmeye devam edecektir." ifadesi kullanıldı.



