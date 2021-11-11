Dolar
9.90
Euro
11.35
Altın
1,862.25
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,625.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Dışişleri Bakanlığından, Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Polonya ve Belarus sınırındaki göçmen krizinde, Türkiye'nin, tarafı olmadığı bir konuda sorunun parçasıymış gibi gösterilmeye çalışılmasını reddettiğini bildirdi.

Muhammet Tarhan   | 11.11.2021
Dışişleri Bakanlığından, Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizine ilişkin açıklama

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, üçüncü ülke vatandaşlarının Belarus toprakları üzerinden Polonya, Litvanya ve Letonya'ya yasa dışı geçişi konusunda gerekli önlemlerin alınmadığının ve sınır bölgelerinde zor durumda bırakıldıklarının üzüntüyle görüldüğü belirtildi.

Yaşanan çok boyutlu sorunun bu yıl 70. yılı kutlanan Mültecilerin Hukuki Statüsü Hakkında Cenevre Sözleşmesi'nden kaynağını alan uluslararası koruma sisteminin aşınmasına sebep olabileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son on yıldır dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin, Polonya, Litvanya ve Letonya'nın karşı karşıya bırakıldıkları bu sınamayı en iyi anlayan ülkelerden biri olarak müttefiklerine desteği tamdır. Öte yandan, Türkiye'nin, tarafı olmadığı bir konuda sorunun parçasıymış gibi gösterilmeye çalışılmasını reddediyoruz. Ayrıca, bu konuda şeffaf şekilde bilgi paylaşılmasına rağmen, Türk Hava Yolları gibi küresel çapta saygınlığa sahip bir şirketimizin hedef alınmasını kasıtlı buluyoruz."

Türkiye'nin yasa dışı göç ve insan kaçakçılığına karşı mücadelede gerekli adımların atılmasının önemini her fırsatta vurguladığına dikkat çekilen açıklamada, uluslararası topluma bu konuda sorumlu ve duyarlı olma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "İlgili tarafların sorunu itidalle çözmesini ümit ediyor ve Türkiye olarak sorunun aşılmasında her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB ilaç düzenleyicisi, Kovid-19'a karşı iki ilacın kullanımını tavsiye etti
Türkiye'de 24 bin 898 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti
Hollanda'da günlük Kovid-19 vakalarında en yüksek sayı kaydedildi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 759 bin 62'ye çıktı
Çift doz BioNTech aşısı olan 18 yaş ve üstündekilere 'hatırlatma dozu' uygulaması başladı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığından, Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından, Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizine ilişkin açıklama

BM: Belarus-Polonya göçmen krizi siyasileştirilmemeli

AB yönetimi, Belarus-Polonya göçmen kriziyle ilgili diplomatik girişimlere başlıyor

AB, Polonya-Belarus sınırındaki göç krizini kaynak ve transit ülkelerle çözmek istiyor

AB, Polonya-Belarus sınırındaki göç krizini kaynak ve transit ülkelerle çözmek istiyor
AB, Belarus'a gidecek göçmenleri kaynak ülkelerde durdurmak istiyor

AB, Belarus'a gidecek göçmenleri kaynak ülkelerde durdurmak istiyor
Türkiye, Azerbaycan Zafer Günü'nü tebrik etti

Türkiye, Azerbaycan Zafer Günü'nü tebrik etti