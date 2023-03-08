Dolar
18.94
Euro
19.97
Altın
1,813.57
ETH/USDT
1,548.70
BTC/USDT
21,965.00
BIST 100
5,438.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Dışişleri Bakanlığı, AP binasında PKK terör örgütünün Türkiye karşıtı etkinlik gerçekleştirmesini kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu (AP) binasında PKK/PYD/YPG terör örgütünün elebaşları ve destekçilerince Türkiye karşıtı bir etkinlik gerçekleştirilmesini şiddetle kınadı.

Mustafa Deveci  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
Dışişleri Bakanlığı, AP binasında PKK terör örgütünün Türkiye karşıtı etkinlik gerçekleştirmesini kınadı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği’nin (AB) terör örgütleri listesinde yer alan ve Türkiye'nin bütünlüğünü hedef alan bir terör örgütünün propagandasına hizmet eden bu tür faaliyete imkan sağlanmasının kabul edilemez olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, "Bu durum, AP'nin terörle mücadeledeki ikiyüzlü tutumunu ve samimiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Ülkemizin ismini de zikrederek meşruiyet kazandırılmak istenen bu faaliyete izin verilmesi, AB’nin uluslararası yükümlülükleriyle de çelişmektedir." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin ayrım gözetmeden tüm terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğine vurgu yapılan açıklamada, AB kurumları ve üye ülkelerden, uluslararası güvenliğe tehdit teşkil eden terörizmle mücadelede Türkiye'nin yanında durmasının beklendiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzede aileye ziyaret
Malatya'da depremlerde yıkılan binalardan 347'sinin enkazı kaldırıldı
Kahramanmaraşlı depremzede genç ve çocuklar için İyilik Kupası etkinliği
Tokatlı kadınlar deprem bölgesindeki kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
CHP'li Kaftancıoğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan iddianame hazırlandı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı, AP binasında PKK terör örgütünün Türkiye karşıtı etkinlik gerçekleştirmesini kınadı

Dışişleri Bakanlığı, AP binasında PKK terör örgütünün Türkiye karşıtı etkinlik gerçekleştirmesini kınadı

Türkiye, İsrail'in Batı Şeria’da artan saldırı ve şiddet eylemlerini kınadı

Dışişleri Bakanlığı, deprem bölgelerinde 16 ülkenin 34 sahra hastanesi kurduğunu bildirdi

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Flake Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Flake Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ikili temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ikili temaslarda bulundu
Türkiye'den Kerkük'te Türkmencenin resmi kullanımının kısıtlanmasına ilişkin açıklama

Türkiye'den Kerkük'te Türkmencenin resmi kullanımının kısıtlanmasına ilişkin açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet