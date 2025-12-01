Dolar
42.44
Euro
49.47
Altın
4,258.49
ETH/USDT
2,810.90
BTC/USDT
85,780.00
BIST 100
11,064.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaraylı taraftarlar, Chobani Stadı'na giriş yapıyor
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Ticaret Bakanı Bolat ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Ankara'da bir araya geldi.

Can Efesoy  | 01.12.2025 - Güncelleme : 01.12.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Ticaret Bakanı Bolat ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan ve Bolat Dışişleri Bakanlığında görüştü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte 2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi gözaltına alındı
İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi kurtarıldı
DMM, savaş nedeniyle Türkiye'ye tahliye edilen Ukraynalı çocuklara ilişkin iddiaları yalanladı
Kırmızı ışıkta öğretmenin aracına çarpıp ölümüne neden olan sürücüye 25 yıla kadar hapis istemi
Bakan Yerlikaya: Terörsüz Türkiye hedefiyle terörün gölgesinin düştüğü değil, büyük ve güçlü Türkiye'yi konuşacağız

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Ticaret Bakanı Bolat ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Ticaret Bakanı Bolat ile görüştü

Ticaret Bakanı Bolat'ın Mısır ziyareti ticarette yeni işbirliklerinin anahtarı olacak

Dışişleri Bakanı Fidan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan tarafından kabul edildi

Bakan Fidan: Amacımız İran'ın uluslararası hukuk çerçevesinde, sorunun çözümüyle beraber yaptırımlardan kurtulması

Bakan Fidan: Amacımız İran'ın uluslararası hukuk çerçevesinde, sorunun çözümüyle beraber yaptırımlardan kurtulması

Dışişleri Bakanı Fidan: Cumhurbaşkanımız, AB'ye üye olma yönündeki irademizi açık şekilde ortaya koyuyor

Dışişleri Bakanı Fidan: Cumhurbaşkanımız, AB'ye üye olma yönündeki irademizi açık şekilde ortaya koyuyor

Bakan Fidan: Filistinli kardeşlerimizin hürriyet içinde yaşayacağı kalıcı bir barış için çalışmalarımızı sürdüreceğiz

Bakan Fidan: Filistinli kardeşlerimizin hürriyet içinde yaşayacağı kalıcı bir barış için çalışmalarımızı sürdüreceğiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet