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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Türkevi'nde bir araya geldi.

Can Efesoy  | 23.09.2023 - Güncelleme : 23.09.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile görüştü

Ankara

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor.

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile Türkevi'nde görüşme gerçekleştirdi.

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