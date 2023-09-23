Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Türkevi'nde bir araya geldi.
Ankara
Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor.
Bakanımız @HakanFidan, #Türkevi’nde #SuudiArabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan’la görüştü.🇹🇷🇸🇦#UNGA78#NewYork pic.twitter.com/5kFRyGYXNK— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 22, 2023
Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile Türkevi'nde görüşme gerçekleştirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.