Bakan Fidan Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov ile Ankara'da görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile bir araya geldi.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, Umerov ile başkentte görüşme yaptı.
