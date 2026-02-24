Dolar
43.85
Euro
51.70
Altın
5,143.10
ETH/USDT
1,855.70
BTC/USDT
64,237.00
BIST 100
14,050.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Bakan Fidan Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov ile Ankara'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile bir araya geldi.

Can Efesoy  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
Bakan Fidan Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov ile Ankara'da görüştü Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu/AA

Ankara

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, Umerov ile başkentte görüşme yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kuruluşunda öncü rol oynadığımız D-8'in dönüşüm sürecine destek vermeye devam edeceğiz
İstanbul'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi
İletişim Başkanı Duran'dan HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma Töreni'ne ilişkin paylaşım
İçişleri Bakanı Çiftçi "Külliye'de Ramazan" etkinlik alanını ziyaret etti
Şişli'de İBB'nin yola taşıdığı trafoya esnaftan tepki
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bakan Fidan Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov ile Ankara'da görüştü

Bakan Fidan Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov ile Ankara'da görüştü

Bakan Fidan, Kamboçya Başbakanı Manet ve Vietnamlı mevkidaşı Trung ile Washington'da görüştü

Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı Washington'da gerçekleştirildi

Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'de insani durum hala kırılgan ve ateşkes ihlalleri devam etmektedir

Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'de insani durum hala kırılgan ve ateşkes ihlalleri devam etmektedir
Bakan Fidan, Gazze Barış Kurulunun ilk toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek

Bakan Fidan, Gazze Barış Kurulunun ilk toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek
Bakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı es-Safedi ile Filistin'deki durumu görüştü

Bakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı es-Safedi ile Filistin'deki durumu görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet