Politika

Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'nin güvenliğini, Türkiye'nin güvenliğinden ayrı görmüyoruz

Bakan Fidan, Türkiye ile Suriye arasında yapılan toplantıda Suriye'nin kazanımlarının korunması için işbirliğinin güçlendirilmesinde mutabık kaldıklarının altını çizerek, "Suriye'nin güvenliğini, Türkiye'nin güvenliğinden ayrı görmüyoruz." dedi.

Can Efesoy  | 12.10.2025 - Güncelleme : 12.10.2025
Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'nin güvenliğini, Türkiye'nin güvenliğinden ayrı görmüyoruz Fotoğraf: Ahmet Serdar Eser/AA

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Suriye arasında Ankara'da yapılan toplantıda Suriye'nin kazanımlarının korunması için işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldıklarının altını çizerek, "Suriye'nin güvenliğini, Türkiye'nin güvenliğinden ayrı görmüyoruz." dedi.

Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın yanı sıra Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Suriye İstihbarat Başkanı Hüseyin es-Selame ile Ankara'da yaptığı toplantının ardından NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

Suriye halkının özgürlüğe kavuşmasının ardından Suriye ile her alanda ve düzeyde kapsamlı temasları sürdürdüklerini belirten Fidan, "Suriye'nin kazanımlarının korunması ve ilerletilmesi için yakın eş güdüm ve işbirliğimizin daha da güçlendirilmesi konusunda Suriyeli kardeşlerimizle mutabıkız." ifadesini kullandı.

Fidan, Ankara'da yaptıkları görüşmelerin, ilişkilerin stratejik boyutlarının tüm yönleriyle ele alınmasına imkan tanıdığına dikkati çekerek, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunarak güvenliğinin tam anlamıyla temin edilmesi için atılabilecek ortak adımları ele aldıklarını, somut planlamaları kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini paylaştı.

Suriye yönetiminin karşı karşıya olduğu zorlu sınamaların üstesinden gelebilecek azim ve kararlılığa sahip olduğunu vurgulayan Fidan, "Suriye'nin güvenliğini, Türkiye'nin güvenliğinden ayrı görmüyoruz. Bu yolda, Suriyeli kardeşlerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.

