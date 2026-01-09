Dolar
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefonda görüştü.

Büşranur Keskinkılıç  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Halep'te yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile Ankara'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı vesilesiyle Endonezyalı mevkidaşı Sugiono ile görüştü.

