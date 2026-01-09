Dolar
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'yi kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'yi Ankara'da ağırladı.

Muhammet Tarhan  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
Dışişleri Bakanı Fidan, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'yi kabul etti Fotoğraf: Ahmet Serdar Eser/AA

Ankara

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Bakan Fidan, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini ile Ankara'da bir araya geldi.

Paylaşımda görüşmeye ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

