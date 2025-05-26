Dışişleri Bakanı Fidan, Rus-Türk İş İnsanları Birliği Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus-Türk İş İnsanları Birliği Yönetim Kurulu üyelerini Rusya'da kabul etti.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde Rus-Türk İş İnsanları Birliği Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Bakanımız @HakanFidan Rus-Türk İş İnsanları Birliği Yönetim Kurulu ile Moskova Büyükelçiliğimizde görüştü. pic.twitter.com/bzMkzCqVVw— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 26, 2025
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