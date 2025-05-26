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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Rus-Türk İş İnsanları Birliği Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus-Türk İş İnsanları Birliği Yönetim Kurulu üyelerini Rusya'da kabul etti.

Can Efesoy  | 26.05.2025 - Güncelleme : 26.05.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus-Türk İş İnsanları Birliği Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde Rus-Türk İş İnsanları Birliği Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

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