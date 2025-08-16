Dolar
40.83
Euro
47.79
Altın
3,335.45
ETH/USDT
4,437.00
BTC/USDT
117,688.00
BIST 100
10,870.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Büşranur Keskinkılıç  | 16.08.2025 - Güncelleme : 16.08.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması amacıyla yapılan çalışmalar ve bu çerçevede ABD ve Rusya Devlet Başkanları tarafından Alaska'da gerçekleştirilen toplantı ele alındı.

Bakan Fidan, Alaska'da başlayan sürecin Ukrayna'nın da katılımıyla kalıcı barışa ulaşmasını temenni ettiğini, Türkiye'nin üzerine düşen katkıyı vermeye hazır olduğunu belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Samsun'da kimyasal madde ve boya yüklü tır 8 kilometre boyunca yandı
Azerbaycan'da "Milli Yayla Festivali" coşkusu
Çanakkale ve Sinop'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
"Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne dava açıldı
Karabük'te safran soğanı toprakla buluştu

Benzer haberler

Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile telefonda görüştü

Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Doha Büyükelçisi Göksu: Türkiye ve Katar, Gazze'deki insani krizin sona erdirilmesi için çalışıyor

Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Emiri Şeyh Temim tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Emiri Şeyh Temim tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile Doha'da bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile Doha'da bir araya geldi
Bakan Fidan: Afrika ile ilişkilerimizi 4. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde bir adım öteye taşıyacağız

Bakan Fidan: Afrika ile ilişkilerimizi 4. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde bir adım öteye taşıyacağız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet