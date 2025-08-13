Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile Doha'da bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Al Sani ile Doha'da bir araya geldi.
