Dolar
40.77
Euro
47.74
Altın
3,352.22
ETH/USDT
4,730.10
BTC/USDT
121,768.00
BIST 100
10,949.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile Doha'da bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

Can Efesoy  | 13.08.2025 - Güncelleme : 13.08.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile Doha'da bir araya geldi Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Al Sani ile Doha'da bir araya geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye'de 4 Haziran 2023'ten bugüne kadar uyuşturucuyla ilgili 80 bin 775 kişi tutuklandı
Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ukrayna konusundaki "Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi"ne katıldı
Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerine ilişkin soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit orman işçisi Adem Nazım Demirel'in ailesine başsağlığı mesajı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile Doha'da bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile Doha'da bir araya geldi

Bakan Fidan: Afrika ile ilişkilerimizi 4. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde bir adım öteye taşıyacağız

Dışişleri Bakanı Fidan, Katar'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Fidan: Süveyda'daki karanlık tablonun en büyük aktörlerinden biri İsrail

Dışişleri Bakanı Fidan: Süveyda'daki karanlık tablonun en büyük aktörlerinden biri İsrail
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır'da Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır'da Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal etme niyetini sonuna kadar reddediyoruz

Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal etme niyetini sonuna kadar reddediyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet