Dolar
40.88
Euro
47.74
Altın
3,335.96
ETH/USDT
4,340.40
BTC/USDT
116,115.00
BIST 100
10,929.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'e tutuklama talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 20 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İrem Demir  | 18.08.2025 - Güncelleme : 18.08.2025
Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'e tutuklama talebi

İstanbul

Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda polis ekiplerince 15 Ağustos'ta gözaltına alınan, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'in de bulunduğu şüphelilerin Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılık işlemleri tamamlandı. 

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Adliyede, şüphelilerin ifadesini almak üzere 11 savcı görevlendirildi.

İfade işlemleri sonrasında aralarında Güney'in de olduğu 20 şüpheli tutuklama, 24 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. 

Tutuklanması talep edilen isimler şu şekilde:

"Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, Güney'in eniştesi İsmail Akkaya, Güney'in şoförü Deniz Göleli, Güney'in koruması Veysel Eren Güven, İmamoğlu'nun şoförü Recep Cebeci, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un akrabası İbrahim Can Yaman, Hasan Yalaz, Yunus Göçer, Alper Yıldırım, Duygu Fikirli, Mehmet Türkoğlu, Hare Dinçer, Zekai Kırat, Yusuf Yüce, Mahir Gün, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Mehmet Kaya, Tarık Bora."

Haklarında adli kontrol talebi istenen kişiler ise şöyle:

"Güney'in ablası Sabriye Akkaya, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, MEDYA A.Ş. Görsel Yayınlar Koordinatörü Nazlı Dalar, firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın kardeşi Özge Bağdatlı, Bora Aramacı, Aysun Vural, Hasan Erkan Kabakçı, Asraf Engin Güner, Ersan Şık, Nurul Taha Yüksel, Şükrü Fındık, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Serez Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Ferda Yıldız Selbasan, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Utku Doğruyol."

Şüphelilerin nöbetçi hakimlikteki işlemlerinin birazdan başlaması bekleniyor. 

Operasyon

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında dün, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 44 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerden 35'inin, daha önce tutuklanan Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı Medya AŞ, Kültür AŞ ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı öne sürülmüş, 9 şüphelinin de Ongun'un kontrolünde çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve Bağdatlı ile irtibatlarının tespit edildiği bildirilmişti.

Çalışmaların devamında bir kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin isimleri şu şekilde:

"Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, Güney'in ablası Sabriye ile eniştesi İsmail Akkaya, Güney'in şoförü Deniz Göleli, Güney'in koruması Veysel Eren Güven, İmamoğlu'nun şoförü Recep Cebeci, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, MEDYA A.Ş. Görsel Yayınlar Koordinatörü Nazlı Dalar, firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın kardeşi Özge Bağdatlı, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un akrabası İbrahim Can Yaman, Hasan Yalaz, Bora Aramacı, Aysun Vural, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Erkan Kabakçı, Asraf Engin Güner, Mehmet Kaya, Ersan Şık, Yunus Göçer, Nurul Taha Yüksel, Alper Yıldırım, Duygu Fikirli, Şükrü Fındık, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Serez Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Mahir Gün, Ferda Yıldız Selbasan, Yusuf Yüce, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Tarık Bora, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Hare Dinçer, Mehmet Türkoğlu, Utku Doğruyol, Zekai Kırat."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Tunç'tan 18 yaş altında suça karışanlarla ilgili yapılacak düzenlemelere ilişkin açıklama
Antalya'daki orman yangınlarının yarısı "kontrolsüz piknik"ten kaynaklanıyor
Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'e tutuklama talebi
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Son 23 yılda 11 bine yakın su ve sulama eserini ülkemize kazandırdık
Çorum, Malatya ve Gümüşhane'de çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'e tutuklama talebi

Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'e tutuklama talebi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

İzmir'de orman yangınına neden olduğu öne sürülen sanığa 3 yıla kadar hapis talebi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklandı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklandı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 14 şüpheliden 13'ü yakalandı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 14 şüpheliden 13'ü yakalandı
Avukat Rezan Epözdemir "siyasal ve askeri casusluk" ile "FETÖ'ye yardım" suçlarından gözaltına alındı

Avukat Rezan Epözdemir "siyasal ve askeri casusluk" ile "FETÖ'ye yardım" suçlarından gözaltına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet