Dolar
41.47
Euro
48.82
Altın
3,752.60
ETH/USDT
4,052.70
BTC/USDT
112,021.00
BIST 100
11,404.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da okul servis araçlarına kamera takılması zorunluluğu getirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kentteki okul servis araçlarına kamera takılması zorunluluğu kararı alındı.

Hasan Hüseyin Kul  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
İstanbul'da okul servis araçlarına kamera takılması zorunluluğu getirildi

İstanbul

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yapıldı.

Toplantıda, okul servis araçlarına kamera takılması zorunluluğu görüşüldü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kentte halihazırda Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi kameralarıyla faaliyet gösteren taksi, minibüs ve taksi dolmuşlara, okul servislerinin de eklenmesi istendi.

Bu kapsamda, Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nin birinci fıkrasının, "Okul servis araçlarında, tüm koltukları görecek şekilde konumlandırılmış, Karayolları Trafik Yönetmeliği ile Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik hükümleri ve eklerinde belirtilen teknik, donanım, montaj ve işletim şartlarına uygun iç ve dış kamera ile kayıt cihazı bulundurulacaktır." şeklinde revize edilmesi talep edildi.

Toplantıda yapılan oylamada, okul servis araçlarına kamera takılması zorunluluğu oy birliğiyle kabul edildi.

Kararın, imza süreçlerinin ardından 2026 içerisinde uygulanması planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden denizler için fırtına uyarısı
İğneada'daki sel felaketine ait yeni görüntü dava dosyasına girdi
Erzurum'da 4,4 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da okul servis araçlarına kamera takılması zorunluluğu getirildi
Sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz ile eşi ve ortağına dava

Benzer haberler

İstanbul'da okul servis araçlarına kamera takılması zorunluluğu getirildi

İstanbul'da okul servis araçlarına kamera takılması zorunluluğu getirildi

İstanbul'da toplu ulaşımdaki zam U logolu metro ile Marmaray'da uygulanmayacak

İstanbul'da taksiciler yeni tarife için cihazlarını istasyonlarda güncelletiyor

İBB Meclisinde toplu ulaşıma yüzde 30 zam yapıldı

İBB Meclisinde toplu ulaşıma yüzde 30 zam yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet