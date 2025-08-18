Dolar
Gündem

Tarihçi Mete Tunçay hayatını kaybetti

Siyaset bilimci ve tarih profesörü Mete Tunçay, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Gökçe Karaköse, Muhammed Gencebay Gür, Duygu Yener  | 18.08.2025 - Güncelleme : 18.08.2025
Tarihçi Mete Tunçay hayatını kaybetti

İstanbul

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bilinen Tunçay, bu sabah Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşamını yitirdi. 89 yaşındaki Tunçay için Levent'teki Afet Yolal Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Tunçay'ın ailesi, yakınları ve dostları ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy katıldı.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Tunçay'ın naaşı, cenaze aracına konuldu.

Mete Tunçay'ın cenazesi, Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan tarihçi Mete Tunçay için başsağlığı mesajı 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, siyaset bilimci ve tarih profesörü Mete Tunçay için başsağlığı mesajı yayımladı.

Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk siyaset bilimi ve tarih alanında akademik çalışmalarıyla tanınan siyaset bilimci, yazar ve tarih profesörü Prof. Dr. Mete Tunçay'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Mete Tunçay kimdir?

Mete Tunçay, Türkiye'de siyasal düşünceler tarihi disiplininin gelişmesine önemli katkılar yapmış, "Türkiye'de Sol Akımlar" ve "Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek Parti Yönetiminin Kurulması" gibi eserlerin yazarıdır.

Akademik hayatında birçok görev yapan Tunçay, Tarih ve Toplum ile Toplumsal Tarih dergilerinin yayımlanmasına öncülük etmiş ve Tarih Vakfının kurulmasında rol almıştır.

Tunçay, İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümünün kurucu başkanı olarak çalışmış ve birçok akademik başarıya imza atmıştır.

