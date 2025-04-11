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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan: Filistinlileri ana vatanlarını terk etmeye zorlayan her türlü planı reddediyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Filistinlileri ana vatanlarını terk etmeye zorlayan her türlü planı reddediyoruz." dedi.

Gökhan Çeliker, Sümeyye Dilara Dinçer  | 11.04.2025 - Güncelleme : 11.04.2025
Dışişleri Bakanı Fidan: Filistinlileri ana vatanlarını terk etmeye zorlayan her türlü planı reddediyoruz Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

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