Dışişleri Bakanı Fidan, Astana Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Astana Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, New York'ta bulunan Fidan'ın, Astana Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldığı belirtildi.
Bakanımız @HakanFidan, #NewYork'ta Astana Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.#UNGA78 pic.twitter.com/i9IcFPmIgV— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 22, 2023
Paylaşımda, Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da bulunduğu bir fotoğrafa yer verildi.
Fidan, 78. BM Genel Kurulu marjında daha önce de farklı ülkelerden temsilcilerle ve mevkidaşlarıyla temaslarda bulunmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.