Dışişleri Bakanı Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu öncesinde temaslarda bulundu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1-3 Mart'ta düzenlenecek 3. Antalya Diplomasi Forumu öncesinde, Antalya'da temaslarda bulundu.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu öncesinde, Kazak mevkidaşı Nurtleu ile görüştü.
İkili siyasi ilişkilerin ele alındığı görüşmede, savunma sanayi, eğitim ve kültür alanlarında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların değerlendirildiği aktarıldı.
Geçen yıl iki ülke arasındaki 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin aşıldığı hatırlatılarak, tarafların ticaret, enerji ve ulaştırma alanlarındaki müteakip projeleri değerlendirdiği kaydedildi.
Görüşmede, tarafların bölgesel konuları kapsamlı şekilde konuştuğuna dikkati çekilerek, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çerçevesinde daha fazla işbirliği yapılabilecek alanların gündeme geldiği bilgisi paylaşıldı.
Bakanımız @HakanFidan, III. Antalya Diplomasi Forumu (#ADF2024) öncesinde ilk görüşmesini Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile gerçekleştirdi.🇹🇷🇰🇿#MEET4DIPLOMACY#ThinkTogetherActTogether pic.twitter.com/J9spadMqet— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) February 29, 2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnanlı mevkidaşı Buhabib ile Antalya'da görüştü
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu öncesinde, Lübnanlı mevkidaşı Buhabib ile görüştü.
İki ülkenin ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Gazze'deki son gelişmeler kapsamlı değerlendirilirken, buradaki durumun bölgenin güvenlik ve istikrarına etkilerine değinildi.
Bakanımız @HakanFidan, Antalya'da Lübnanlı mevkidaşı Abdullah Buhabib ile görüştü.🇹🇷🇱🇧#MEET4DIPLOMACY#ThinkTogetherActTogether pic.twitter.com/1SHUt4lxf1— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) February 29, 2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumuna katılmak için geldiği Antalya’da Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü.
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Bakanımız @HakanFidan, III. Antalya Diplomasi Forumu (#ADF2024) öncesinde Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.🇹🇷🇮🇶#MEET4DIPLOMACY#ThinkTogetherActTogether pic.twitter.com/rojggtXIt2— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) February 29, 2024