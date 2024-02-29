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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu öncesinde temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1-3 Mart'ta düzenlenecek 3. Antalya Diplomasi Forumu öncesinde, Antalya'da temaslarda bulundu.

Can Efesoy, Büşranur Koca  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu öncesinde temaslarda bulundu

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu öncesinde, Kazak mevkidaşı Nurtleu ile görüştü.

İkili siyasi ilişkilerin ele alındığı görüşmede, savunma sanayi, eğitim ve kültür alanlarında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların değerlendirildiği aktarıldı.

Geçen yıl iki ülke arasındaki 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin aşıldığı hatırlatılarak, tarafların ticaret, enerji ve ulaştırma alanlarındaki müteakip projeleri değerlendirdiği kaydedildi.

Görüşmede, tarafların bölgesel konuları kapsamlı şekilde konuştuğuna dikkati çekilerek, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çerçevesinde daha fazla işbirliği yapılabilecek alanların gündeme geldiği bilgisi paylaşıldı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnanlı mevkidaşı Buhabib ile Antalya'da görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu öncesinde, Lübnanlı mevkidaşı Buhabib ile görüştü.

İki ülkenin ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Gazze'deki son gelişmeler kapsamlı değerlendirilirken, buradaki durumun bölgenin güvenlik ve istikrarına etkilerine değinildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumuna katılmak için geldiği Antalya’da Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü.

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