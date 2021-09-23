Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu New York'taki Türkevi'nde mevkidaşlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu görüşmeleri için bulunduğu New York'ta diplomatik temaslarına devam etti.
New York
Mevkidaşlarıyla görüşmelerini Türkevi'nde gerçekleştiren Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei ve Somalili mevkidaşı Mohamed Abdirizak ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Nikaragualı mevkidaşı Denis Moncada, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Hsafadi ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev ile de bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile de görüştü.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada görüşmede Afganistan'daki son gelişmeler ve arabuluculuk çalışmalarını ele aldıklarını söyledi.
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