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Dünya

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Önal: "BM sisteminde eşit temsile ihtiyaç var"

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Önal, "BM'de işlevsellik ve etkenlik arasında denge kurmak için reforma ihtiyaç var. Aynı zamanda BM sisteminde eşit temsile ihtiyaç var." açıklamasında bulundu.

Şerife Çetin  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Önal: "BM sisteminde eşit temsile ihtiyaç var"

New York

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi olarak atanan Önal, eşi Figen Önal ile birlikte Türkevi'nde veda resepsiyonu düzenledi. Resepsiyona çok sayıda BM üyesi ülkenin daimi temsilcileri, BM yetkilileri, diplomatik personel ve Türk-Amerikan toplumundan konuklar katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Önal, "Zamanımızın sorunlarıyla mücadele etmek için BM, her şeye rağmen en kapsayıcı küresel platform olmaya devam ediyor." dedi.

"Kritik konularda ortak paydalar oluşturmalıyız"

Özellikle yakın tarihte karşılaşılan bazı başarısızlıklara rağmen umudun yitirilmemesi gerektiğini kaydeden Büyükelçi Önal, "Kritik konularda ortak paydalar oluşturmalıyız." diye konuştu.

Önal, bunun için işlevsellik ve etkenlik arasında denge kurmak için reforma ihtiyaç olduğunun altını çizerek, BM sisteminde eşit temsilin önemine vurgu yaptı.

Bu bağlamda bir an önce ilerleme kaydedilmesinin insanlığın hayrına olduğuna işaret eden Önal, BM'nin temel öncelikleri olan barış, güvenlik, kalkınma ve insan haklarının birbiriyle bağlantılı konular olduğunu, bütüncül yaklaşımla ele alınması gerektiğini söyledi.


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