Türkiye, İsrail dokunulmazlığına son vermek için somut adım çağrısını yineledi

Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, "Türkiye, uluslararası toplumun İsrail'in dokunulmazlığına son vermek, daha fazla saldırganlığı önlemek için acil ve somut önlemler alınması çağrısını yineliyor." dedi.

Muhammet İkbal Arslan  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
Türkiye, İsrail dokunulmazlığına son vermek için somut adım çağrısını yineledi

Cenevre

Akçapar, Cenevre'de devam eden Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin (İHK) 60'ıncı Oturumu kapsamında, İsrail'in 9 Eylül'de Katar'ı hedef almasına ilişkin acil durum toplantısına hitap etti.

"Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ortak açıklamasına ve İsrail'in Katar'a yönelik saldırısını kınayan küresel çaptaki duruşa katılıyor" ifadesini kullanan Akçapar, daha önce söz alarak İsrail'in Doha'ya saldırısını kınayan Katar Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Maryam bint Ali bin Nasser Al Misnad, BM İnsan Hakları Komiseri Volker Türk ve Özel Prosedürler Koordinasyon Komitesi adına söz alan BM Raportörü Jovana Jezdimirovic Ranito'ya gerçekleri aktardıkları için teşekkür etti.

Akçapar, Türkiye'nin Katar ile güçlü dayanışmasını bir kez daha teyit ettiğine dikkati çekerek, "Katar'ın egemenliğini ve güvenliğini hedef alan bu menfur saldırı, uluslararası hukukun açık bir ihlali olmasının yanı sıra, İsrail'in yayılmacı politikalarının ve terörizmi bir devlet politikası olarak benimsediğinin de açık bir kanıtıdır." diye konuştu.

İsrail'in devam eden saldırganlığı ve soykırım niyetinin, şu anda bile Gazze'deki insani krizi daha da kötüleştirdiğine işaret eden Akçapar, "İsrail'in şiddet politikaları, artık Filistin ile sınırlı değil, Lübnan, Suriye, İran, Yemen, Tunus ve son olarak arabulucu devlet Katar da dahil olmak üzere daha geniş bir bölgeyi istikrarsızlaştırıyor. Arabuluculara yardımcı olmak yerine onları bombalamak kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Burak Akçapar, İsrail'in uygulamaya devam ettiği cezasız kalan şiddetin, uluslararası barış ve güvenliğe ve kurallara dayalı uluslararası düzene ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Büyükelçi Akçapar, "Uluslararası hukuka karşı böylesi bir saygısızlığın, günümüzü tanımlayan yeni normal haline gelmesine izin verebilir miyiz? Türkiye, hesap verebilirlik ve uluslararası toplumun İsrail'in dokunulmazlığına son vermek, daha fazla saldırganlık ve tırmanışı önlemek için acil ve somut önlemler alınması çağrısını yineliyor." sözlerini sarf etti.

