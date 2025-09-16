Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Nur, İletişim Başkanı Duran'ı ziyaret etti
Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ı ziyaret etti.
İstanbul
Nur, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına yaptığı ziyaret hakkında açıklamada bulundu.
Türkiye ile Somali arasındaki köklü ilişkilerin birçok kurum ve kuruluşun katkılarıyla derinleşerek önemli projelere hayat verdiğini belirten Nur, "Bu kurumların arasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da yer almakta ve ilişkilerin doğru şekilde kamuoyuna aktarılması için uzun süredir önemli çalışmalar yürütmektedir." ifadesini kullandı.
Türkçe yaptığı paylaşımda Duran'a misafirperverliği için teşekkür eden Nur, "İlişkilerimize verdiği katkılardan ötürü teşekkür etmek için, hem Somali hem de Afrika'yı yakından takip eden değerli hocam, İletişim Başkanlığı görevine yeni atanan Sayın Burhanettin Duran'ı ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duydum. Somali ile Türkiye arasındaki kardeşlik ve işbirliği, stratejik iletişim alanındaki güçlü adımlarla geleceğe taşınacaktır." ifadelerine yer verdi.
İletişim Başkanı Duran: "Türkiye ve Somali arasındaki ilişkileri, birçok alanda olduğu gibi stratejik iletişimde de güçlendirmeye devam edeceğiz"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Nur'u İletişim Başkanlığında misafir ettiklerini belirtti.
Somali Federal Cumhuriyeti Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Sayın Abdulkadir Mohamed Nur'u, Başkanlığımızda misafir ettik.— Burhanettin Duran (@burhanduran) September 16, 2025
İki dost ve kardeş ülke olan Türkiye ve Somali arasındaki ilişkileri, birçok alanda olduğu gibi stratejik iletişimde de güçlendirmeye devam edeceğiz.… pic.twitter.com/a3cCO6xG4Z
Burhanettin Duran, görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:
"İki dost ve kardeş ülke olan Türkiye ve Somali arasındaki ilişkileri, birçok alanda olduğu gibi stratejik iletişimde de güçlendirmeye devam edeceğiz. Tarihsel bağlara ve köklü bir geçmişe sahip olduğumuz Somali halkıyla dayanışmamız, işbirliklerimizin ve ortak geleceğimizin inşasında en güçlü dayanağımız olacaktır. Sayın Bakana ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum."