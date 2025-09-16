Dolar
ABD Başkanı Trump, İsrail'in Gazze'yi karadan işgali konusunda net konuşmaktan kaçındı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze kentini karadan işgalini destekleyip desteklemediği konusunda, "Onların (Gazze'ye) girmek istediğini duyuyorum. Durumu görmem lazım, bu konu hakkında çok fazla bilgiye sahip değilim." değerlendirmesini yaptı.

Hakan Çopur  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
ABD Başkanı Trump, İsrail'in Gazze'yi karadan işgali konusunda net konuşmaktan kaçındı

Washington

ABD Başkanı Trump, İngiltere'ye yapacağı resmi ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, İsrail'in Gazze'yi karadan işgali konusunda ne düşündüğü ve bunu destekleyip desteklemediği konusunda, "Onların (Gazze'ye) girmek istediğini duyuyorum. Durumu görmem lazım, bu konu hakkında çok fazla bilgiye sahip değilim. Ancak şunu söyleyebilirim, eğer Hamas orada koruma için insan kalkanı oluşturursa başları belaya girer." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) araştırma komisyonunun İsrail'in Gazze'de soykırım suçu işlediği sonucuna vardığı raporunu da değerlendiren Trump, raporla ilgili yorum yapmayarak sadece "Neler olacağını göreceğiz." dedi.

İsrail ordusu, Gazze'ye kara saldırıları başlattığını duyurmuştu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için gece saatlerinde kara saldırılarına başladığını açıklamıştı.

Kara saldırılarına şu an için iki tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da yolsuzluk davası duruşmasında, Gazze kentine şiddetli saldırılar başlattıklarını söylemişti.

