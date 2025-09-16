ABD'li oyuncu ve yönetmen Robert Redford 89 yaşında hayatını kaybetti
"All the President's Men" ve "Butch Cassidy and the Sundance Kid" gibi filmleriyle bilinen ABD'li oyuncu ve yönetmen Robert Redford, 89 yaşında yaşamını yitirdi.
Ankara
Redford'un basın danışmanı Cindi Berger, CNN'e yaptığı açıklamada, ünlü oyuncunun ABD'nin Utah eyaletindeki evinde ölü bulunduğunu belirtti.
89 yaşındaki Redford'un uykusunda hayatını kaybettiğini ifade eden Berger, kesin ölüm nedenine ilişkin açıklama yapmadı.
"All the President's Men", "Butch Cassidy and the Sundance Kid" ve "The Sting" gibi filmlerdeki başrolleriyle adından söz ettiren Oscar ödüllü yönetmen Redford, kariyeri boyunca çok sayıda başarılı yapımda yer aldı.