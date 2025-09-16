Dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kabul etti
Dünya

İsrail, Yemen'e hava saldırısı düzenledi

İsrail savaş uçaklarının Yemen'e saldırı düzenlediği bildirildi.

Hamdi Yıldız  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
İsrail, Yemen'e hava saldırısı düzenledi Fotoğraf: Mohammed Hamoud/AA

İstanbul

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Amerikan şirketi X platformundaki sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

Seri, İsrail savaş uçaklarının ülkeye saldırı düzenlediğini ve hava savunma sistemlerinin buna karşı mücadele verdiğini kaydetti.

Hava savunma sistemlerinin, düşman uçaklarına yönelik büyük bir kargaşa yarattığını ifade eden Seri, bazı savaş uçaklarının hedeflerindeki saldırıları gerçekleştiremeden hava sahasını terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

Öte yandan Yemen haber ajansı SABA ise, saldırıyı doğrularken, saldırının Hudeyde kentine yönelik olduğunu aktardı.

Haberde, kente 12 kez hava saldırısı düzenlendiği vurgulandı.

Öte yandan İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamayla Hudeyde Limanı'na düzenlenen saldırının sorumluğunu üstlendi.

Açıklamada, Hudeyde Limanı'nda Husilere ait olduğu iddia edilen "askeri yapıların" hedef alındığı belirtildi.

