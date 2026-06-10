NATO Genel Sekreteri Rutte: NATO, Avrupa güvenliğinin temel taşı olmaya devam ediyor NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "NATO, Avrupa güvenliğinin temel taşı olmaya devam ediyor." açıklamasında bulundu.

NATO, Rutte'nin Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ve grup liderlerinden oluşan AP Başkanlar Konferansı'nda yaptığı görüşmelerin ardından yazılı açıklama yaptı.

Buna göre, NATO ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki işbirliğinin önemine işaret eden Rutte, daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa oluşturmak amacıyla kolektif güvenliği güçlendirme yönünde adımlar atıldığına işaret etti.

Rutte, "NATO, Avrupa güvenliğinin temel taşı olmaya devam ediyor." mesajını vererek, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin, müttefiklerin savunmaya daha fazla yatırım yaptığını, sanayi üretimini hızlandırdığını ve Ukrayna'ya desteği sürdürdüğünü ortaya koyacağını ifade etti.

Savunma sanayi altyapısının yeniden canlandırılması, inovasyonun hızlandırılması ve transatlantik savunma işbirliğinin genişletilmesi gerektiğinin altını çizen Rutte, Avrupa'nın savunma hazırlığını artırmaya yönelik çabalarını ise memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

