ABD, İran’a silah tedarik ettikleri iddiasıyla 9 kişi ve kuruluşa yönelik yaptırım kararı aldı ABD Hazine Bakanlığı, İran'a silah tedariki ve finansman sağladığını öne sürerek Çin ve Hong Kong merkezli 9 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine ekledi.