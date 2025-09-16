İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik yeni bir kara saldırısı başlattı
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, işgal saldırılarını şiddetlendirdikleri Gazze'ye ordunun "demir yumrukla" saldırdığını belirtirken, The Jerusalem Post gazetesi, İsrail ordusunun Gazze kentine yönelik yeni bir kara saldırısı başlattığını yazdı.
Kudüs
Savunma Bakanı Katz, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Gazze kentine işgal için şiddetli saldırılar düzenlediğini kaydetti.
"Gazze yanıyor." paylaşımında bulunan Katz, Hamas'ın "yenilgiye uğratılması" ve İsrailli esirlerin serbest kalmasını sağlamak için ordunun kente "demir yumrukla" saldırdığını ifade etti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İsrail'in "askeri operasyon" olarak nitelendirdiği saldırılar, Gazze'de insani krizi derinleştirirken, uluslararası toplumda da giderek artan tepkilere yol açıyor.
The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre İsrail ordusu, Gazze kentine yönelik yeni bir kara saldırısı başlattı.
İsrailli kaynaklara dayandırılan haberde, tankların şehre girmeye başladığı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.