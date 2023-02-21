Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırım Tatar Türklerinin lideri Kırımoğlu ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ankara'yı ziyaret eden Kırım Tatar Türklerinin lideri Mustafa Kırımoğlu ile görüştü.
Ankara
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kırım Tatar Türklerinin lideri ve Ukrayna Milletvekili Kırımoğlu ile bir araya geldiklerini belirtti.
Bakan Çavuşoğlu "Deprem felaketi sonrası Ankara’yı ziyaret eden Kırım Tatar Türklerinin lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu'na ve tüm Kırım Tatar Türklerine zor günlerimizde yanımızda oldukları için teşekkür ettik." ifadesini kullanıldı.
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Deprem felaketi sonrası Ankara’yı ziyaret eden Kırım Tatar Türklerinin lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu'na ve tüm Kırım Tatar Türklerine zor günlerimizde yanımızda oldukları için teşekkür ettik. 🇹🇷🇺🇦 pic.twitter.com/mB5hGewCQZ— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 21, 2023