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Politika

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı.

Mümin Altaş   | 29.11.2022
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapıldı Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 3 saat süren Kurul toplantısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Buna göre, toplantıda Kurul üyeleri, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu ve 2023 seçimlerine ilişkin istişarelerde bulundu, bu çerçevedeki değerlendirme ve tekliflerini dile getirdi.

Türkiye'nin son 20 yılda Cumhuriyet tarihinin en istikrarlı siyasi dönemini yaşadığına dikkati çeken Kurul üyeleri, bunun devamı için önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerin önemine işaret etti.

Kurul üyeleri, Türkiye'nin tüm illerinde, milletin farklı kesimlerinin özellikle de gençlerin, "Türkiye Yüzyılı" beklentilerini karşılayacak bir vizyon ortaya koymanın önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda, 20 yıldır somut eser ve hizmet siyasetiyle milletin karşısına çıktıklarını belirtti. Erdoğan, 2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak hem Cumhurbaşkanlığını kazanarak hem Meclis'te çoğunluğu elde ederek gösterdikleri başarıyı önümüzdeki seçimlerde de tekrarlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu sürdürülebilirliğin, huzurun, başarının, güvenin, istikrarın, üretimin, verimliliğin, gücün, dijitalin, iletişimin, bilimin, kalkınmanın, barışın, değerlerin, haklının, şefkatin, istiklalin, istikbalin ve gençlerin yüzyılı olarak tasarladıklarını ve buna göre hazırlandıklarını belirtti.

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