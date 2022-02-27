Dolar
13.80
Euro
15.68
Altın
1,888.42
ETH/USDT
2,771.50
BTC/USDT
39,181.00
BIST 100
1,952.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Büyük Kış Tatbikatı”na ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'den yayındayız
logo
Politika, Rusya-Ukrayna krizi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin açıklama

Altun, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, her iki ülke ile güçlü ilişkilerimiz olduğu için Rusya ile Ukrayna arasında ara buluculuk yapmayı teklif etti. Müttefiklere ortak duruş sergileme çağrısında bulundu." ifadelerini kullandı.

Mümin Altaş   | 27.02.2022
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin açıklama

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından İngilizce paylaşımda bulundu.

Bölgede bir savaşa daha tanıklık ettiklerini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her iki ülke ile de güçlü ilişkilerimiz olduğu için bugüne dek defaatle Rusya ile Ukrayna arasında ara buluculuk yapmayı teklif etti. Ayrıca müttefiklere ortak bir duruş sergileme çağrısında bulundu. Türkiye olarak yaşanan durumun önüne geçmek için diplomatik düzeyde elimizden geleni yaptık. BM sisteminde reform yapma çağrılarımız göz ardı edildi ve bunun vahim sonuçlarını son krizde görmüş olduk. Çağrılarımız dikkate alınsaydı bu savaş önlenebilirdi."

Altun, diplomatik bir çözüm için defalarca çağrıda bulunduklarını ancak savaşın şu anda bir gerçek olarak karşılarında durduğunu ifade etti.

"Bu enformasyon savaşında kaynağı ne olursa olsun hakikatin yanında olacağız"

Uluslararası toplumun bir dizi bölgesel ve küresel meselede birlik olmamasının tıpkı Rusya-Ukrayna krizindeki gibi büyük bir sorun olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Bu çatışma bizi iki trajedi ile karşı karşıya getirmektedir. Birincisi, çatışmanın insani boyutudur. Türkiye, bu konuda ne gerekiyorsa yapacaktır. Diğer bölgesel çatışmalarda olduğu gibi şimdi de bu alanda öncü olacağız. İkincisi ise hakikate yönelik amansız saldırılardır. Bu durumun da farkındayız. Dezenformasyon ve yanlış bilgilendirme kampanyalarına karşı koymak için çalışıyoruz. Bu enformasyon savaşında kaynağı ne olursa olsun hakikatin yanında olacağız. Türkiye'nin politikası hakkında çok fazla spekülasyon ve yorum yapılıyor.
Türkiye'nin diplomatik adımları ve müttefikleriyle yürüttüğü koordinasyon her zaman çatışmanın hızlı ve barışçıl bir şekilde çözümüne odaklanmaktadır.

Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye, diplomasinin yapıcı ve yaratıcı gücüne inanmakta ve her krizde tüm diplomatik seçenekleri sonuna kadar kullanmaya çalışmaktadır. Bu son çatışma hem talihsiz hem de gereksizdir. Bu savaşın mevcut ve uzun vadeli sonuçlarını önlemeye çalışacağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
New York Times: İki yeni araştırmaya göre Kovid-19'un kaynağı Vuhan'daki hayvan pazarı
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki gerileme sürüyor
Türkiye'de 61 bin 764 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 947 bini aştı
ABD Kovid-19'a karşı maske zorunluluğu uygulamasını gevşetecek

Benzer haberler

Yunanistan, Ukrayna'ya askeri malzeme gönderiyor

Yunanistan, Ukrayna'ya askeri malzeme gönderiyor

BM: Ukrayna'da en az 64 sivil öldü, 176 sivil yaralandı

Erzincan'daki Ahıska Türkleri, Ukrayna'daki yakınlarının tahliye edilmesini istiyor

Bazı Avrupa ülkeleri hava sahasını Rusya'ya kapattı

Bazı Avrupa ülkeleri hava sahasını Rusya'ya kapattı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin açıklama
Ukrayna'dan çıkış noktalarında yoğunluk olduğu belirtiliyor

Ukrayna'dan çıkış noktalarında yoğunluk olduğu belirtiliyor