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Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Başak Cengiz paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başak Cengiz'in kılıçlı saldırıyla öldürülmesine ilişkin, "Bu acı hepimizin acısı. Sözün bittiği ve duyguların boğazda düğümlendiği zamanlar olur. Tam olarak o zamandayız." ifadelerini kullandı.

Ahmet Sertan Usul   | 16.11.2021
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Başak Cengiz paylaşımı

Ankara

Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın, kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz'in ailesine yaptığı ziyaretten bir fotoğraf paylaştı.

Fahrettin Altun, "Bu acı hepimizin acısı. Sözün bittiği ve duyguların boğazda düğümlendiği zamanlar olur. Tam olarak o zamandayız. Başak kardeşimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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