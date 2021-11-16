Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Başak Cengiz paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başak Cengiz'in kılıçlı saldırıyla öldürülmesine ilişkin, "Bu acı hepimizin acısı. Sözün bittiği ve duyguların boğazda düğümlendiği zamanlar olur. Tam olarak o zamandayız." ifadelerini kullandı.
Ankara
Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın, kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz'in ailesine yaptığı ziyaretten bir fotoğraf paylaştı.
Bu acı hepimizin acısı…— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 16, 2021
Sözün bittiği ve duyguların boğazda düğümlendiği zamanlar olur. Tam olarak o zamandayız.
Başak kardeşimize bir kez daha Allah’tan rahmet; ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. pic.twitter.com/MOARuyz3pP
Fahrettin Altun, "Bu acı hepimizin acısı. Sözün bittiği ve duyguların boğazda düğümlendiği zamanlar olur. Tam olarak o zamandayız. Başak kardeşimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.