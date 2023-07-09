Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Karadeniz Bölgesi'ndeki sele ilişkin "geçmiş olsun" mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Karadeniz Bölgesi'nde sağanak nedeniyle meydana gelen selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Ankara
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karadeniz Bölgemizde meydana gelen yoğun yağışlar neticesinde sel ve taşkınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çalışmalarımız aralıksız sürüyor, tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.
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Karadeniz Bölgemizde meydana gelen yoğun yağışlar neticesinde sel ve taşkınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) July 9, 2023
Çalışmalarımız aralıksız sürüyor, tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız.