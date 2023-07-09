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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Karadeniz Bölgesi'ndeki sele ilişkin "geçmiş olsun" mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Karadeniz Bölgesi'nde sağanak nedeniyle meydana gelen selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Harun Kutbe  | 09.07.2023 - Güncelleme : 09.07.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Karadeniz Bölgesi'ndeki sele ilişkin "geçmiş olsun" mesajı

Ankara

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karadeniz Bölgemizde meydana gelen yoğun yağışlar neticesinde sel ve taşkınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çalışmalarımız aralıksız sürüyor, tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

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