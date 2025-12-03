Dolar
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kasım ayı enflasyon verilerini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Dezenflasyon sürecinin başladığı 2024 yılı haziran ayından bugüne enflasyon oranında düşüş 44 puanı aşmıştır." ifadesini kullandı.

Harun Kutbe  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kasım ayı enflasyon verilerini değerlendirdi

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından, kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin yaptığı paylaşımda, ekonomi programının temel önceliği olan enflasyonun düşürülmesinde olumlu sonuçlar almaya devam ettiklerini belirtti.

Dönemsel etkilerin azalmasıyla kasım ayında enflasyonun yüzde 0,87 oranında gerçekleştiğini bildiren Yılmaz, "Aylık enflasyonun belirgin bir şekilde yavaşlamasıyla birlikte yıllık enflasyon yüzde 31,07 seviyesine inmiştir. Böylece dezenflasyon sürecinin başladığı 2024 yılı haziran ayından bugüne enflasyon oranında düşüş 44 puanı aşmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"Arz yönlü politikalarla da enflasyonla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz"

Yılmaz, gıda fiyatlarındaki mevsim koşullarına bağlı geçici etkilerin kasım ayında olumlu yönde değişmesinin yanı sıra kira enflasyonu başta olmak üzere hizmet enflasyonundaki iyileşmenin belirginleşmesinin, dezenflasyon sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesine yardımcı olduğunu dile getirdi. Yılmaz, bu kalemlere ek olarak temel mal enflasyonundaki düşüşün de sürdüğünü ve yıllık yüzde 18,6 düzeyine gerilediğini kaydetti.

Ekonomideki dengelenme ile enflasyondaki talep kaynaklı baskıların azaldığını ve enflasyon beklentilerinin iyileştiğini belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomide elde ettiğimiz kazanımlarla beraber hanehalkı ve reel sektörün enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin devam etmesini ve önümüzdeki dönemde dezenflasyon sürecinin bu kanaldan daha güçlü bir şekilde destekleneceğini öngörüyoruz. Bir yandan mali disiplini sürdürürken, diğer yandan yönetilen/yönlendirilen fiyatlar başta olmak üzere maliye politikaları ile de enflasyonla mücadeleyi güçlendireceğiz. Ayrıca, sosyal konut ve gıda başta olmak üzere arz yönlü politikalarla da enflasyonla mücadelemizi bütüncül bir çerçevede kararlılıkla sürdüreceğiz.

Verimlilik artışı sağlayan, dengeli ve sürdürülebilir büyüme politikamız önümüzdeki dönemde de enflasyonla mücadeleye katkı sağlamaya devam edecektir. Para politikası, maliye politikası ve yapısal dönüşümleri içeren bütüncül politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam ederek 2026 yılı sonunda yüzde 20'nin altına düşürmeyi hedeflediğimiz enflasyon oranı geriledikçe öngörülebilirlik artacak, yatırım ortamı iyileşecek, sosyal refah kalıcı şekilde yükselecektir."

