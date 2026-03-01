Dolar
43.92
Euro
51.90
Altın
5,279.84
ETH/USDT
1,992.60
BTC/USDT
66,431.00
BIST 100
13,717.81
logo
Ekonomi

TOBB aylık kadın ve genç girişimci istatistiklerini açıklayacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), aylık olarak kadın ve genç girişimci istatistiklerini duyuracak.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 01.03.2026 - Güncelleme : 01.03.2026
Ankara

TOBB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İstatistik Konseyi'nin kararı kapsamında, Kurulan/Kapanan Şirket İstatistikleri, 2010 yılından bu yana TOBB tarafından açıklanıyor.

TOBB, istatistik setine beş yeni veri tablosu ekleyerek, Ocak 2026'dan itibaren kadın girişimci ve genç girişimci istatistiklerini de duyuracak.

Aylık kadın girişimci ve genç girişimci istatistikleri, her ay kamuoyuna duyurulan Kurulan/Kapanan Şirket İstatistikleri kapsamında açıklanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
