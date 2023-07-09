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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuzey Amerika Pakistan Kökenli Doktorlar Derneğine video mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Batılı ülkelerde yükselen İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığıyla mücadelede ortak hareket etmemiz gerekiyor." dedi.

Burcu Çalık Göçümlü, Islam Doğru  | 09.07.2023 - Güncelleme : 09.07.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuzey Amerika Pakistan Kökenli Doktorlar Derneğine video mesaj Kaynak: Washington Büyükelçiliği

Ankara/New York

ABD'de "Kuzey Amerika Pakistan Asıllı Doktorlar Derneği" (APPNA) tarafından düzenlenen gala yemeğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı yayınlandı.

Teksas'ın Dallas şehrinde gerçekleştirilen APPNA 46. Yıllık Konferansı'nda binlerce doktor, sağlık çalışanı ve davetli bir araya geldi.

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi H. Murat Mercan’ın da katıldığı yemekte, İstiklal Marşı okundu, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video mesajı yayınlandı. Mesaj büyük ilgi gördü.

Daha sonra APPNA tarafından Büyükelçi Mercan’a deprem sonrası Türkiye'ye yapılan yardımları sembolize eden çek takdim edildi. Mercan burada yaptığı konuşmada APPNA’ya teşekkür etti.

1977’de kurulan ve kısa adıyla APPNA olarak bilinen ve "Kuzey Amerika Pakistan Kökenli Doktorlar Derneği"nin ABD ve Kanada'da yaklaşık 18 bin üyesi bulunuyor.

ABD merkezli, kar amacı gütmeyen, etnik köken bazlı, Kuzey Amerika’nın en büyük tıbbi sivil toplum kuruluşlarından olan APPNA, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası sergilediği dayanışma ile de biliniyor.

"Türkiye ve Pakistan müstesna ilişkilere sahip iki kardeş ülkedir"

Mesajında, derneğin 46'ncı Yıllık Konferansı'nın hayırlara vesile olmasını dileyen ve Türkiye'deki 85 milyon vatandaşın selamlarını ileten Erdoğan, "Türkiye ve Pakistan müstesna ilişkilere sahip iki kardeş ülkedir. Kader ortaklığımızın en son örneğine 6 Şubat depremlerinin ardından bir kez daha şahitlik ettik. Pakistanlı kardeşlerimiz gönderdikleri insani yardımlarla yanımızda olduklarını bir kez daha gösterdiler." ifadesini kullandı.

Pakistan asıllı Amerikalıların da APPNA bünyesinde düzenlenen yardım kampanyasıyla depremin ardından Türkiye'ye destek sağladığına dikkati çeken Erdoğan, "Depremzedelerimiz bu zor günlerimizde sergilediğiniz dayanışmayı asla unutmayacaktır. 11 vilayetimizi etkileyen, 50 binden fazla insanımızı kaybettiğimiz depremin yaralarının sarılmasında da sizlerin desteğine ve duasına güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"İslam düşmanlığıyla mücadelede ortak hareket etmemiz gerekiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu birliğin ve beraberliğin daim olmasını dileyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Batılı ülkelerde yükselen İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığıyla mücadelede ortak hareket etmemiz gerekiyor. Kurban Bayramı'nın 1'inci günü İsveç'te mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan alçakça saldırı, İslam düşmanlığının ulaştığı ürkütücü boyutları ortaya koyuyor. Türkiye olarak çok güçlü tepki verdiğimiz bu tür eylemlerin tekerrür etmemesi için hepimize, tüm Müslümanlara büyük sorumluluklar düşüyor. Tek yürek, tek bilek olarak hareket edersek, dünyada kimse Müslümanların kutsallarına saldırma cesareti bulamaz.

Peygamberimizin buyurduğu gibi bir duvarın tuğlaları gibi kenetlendiğimiz zaman kimse bizim bileğimizi bükemez. Hiç kimsenin aramıza girmesine etnik, mezhebi veya kültürel farklılıklar üzerinden bizi bölmesine müsaade edemeyiz. Hep birlikte bunu başardığımızda Rabbimizin nusretinin bizimle olacağına inanıyorum."

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