Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Erzincan'ın manevi önderlerinden Hüseyin Avni Reyhan'ın ailesine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Erzincan'ın manevi önderlerinden Hüseyin Avni Reyhan'ın ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Ankara
Alınan bilgiye göre, Erdoğan vefat eden Reyhan'ın oğlu Hüseyin Reyhan ile telefonla görüşerek, başsağlığı dileğinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.