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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Erzincan'ın manevi önderlerinden Hüseyin Avni Reyhan'ın ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Erzincan'ın manevi önderlerinden Hüseyin Avni Reyhan'ın ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Mümin Altaş  | 15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Erzincan'ın manevi önderlerinden Hüseyin Avni Reyhan'ın ailesine taziye telefonu

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