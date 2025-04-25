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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bülent Uygun'a taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kızı Almina Tude Uygun'un vefatı nedeniyle Teknik Direktör Bülent Uygun'a taziyelerini iletti.

Kaan Bozdoğan  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bülent Uygun'a taziye telefonu

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Uygun'u telefonla arayarak 28 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun'un vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

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