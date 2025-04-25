Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bülent Uygun'a taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kızı Almina Tude Uygun'un vefatı nedeniyle Teknik Direktör Bülent Uygun'a taziyelerini iletti.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Uygun'u telefonla arayarak 28 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun'un vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.
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