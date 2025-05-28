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Ankara'da eğimli arazide düşerek ağır yaralanan Jandarma Astsubay şehit oldu

Bakan Yerlikaya, Ankara İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'ın, aranan bir kişiyi yakalama sırasında eğimli arazide düşerek ağır yaralandığını, tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
Ankara'da eğimli arazide düşerek ağır yaralanan Jandarma Astsubay şehit oldu Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Milletimizin başı sağ olsun. Ankara İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Polat, aranan şahsın yakalanması esnasında eğimli arazide düşerek ağır şekilde yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."

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Şehit Polat'ın Sivas'taki ailesine acı haber verildi

Şehit Polat'ın acı haberi, Sivas'taki baba evine ulaştı.

Askeri erkan ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri, şehidin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evine giderek, baba İsmail ve anne Gülsün'e acı haberi verdi.

Evli ve 2 çocuk babası olan şehidin baba evinin bulunduğu sokağa Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince Türk bayrakları asıldı.

Şehidin cenazesinin, yarın öğle namazına müteakip Sivas'ta toprağa verilmesi bekleniyor.

Başsağlığı mesajları yayımlandı

Valilik ve Sivas Belediyesi şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat için başsağlığı mesajları yayımladı.

Valilik tarafından yayımlanan mesajda, Ankara Haymana İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde Jandarma Asayiş Tim Komutanı olarak görev yapan Polat'ın hakkında yakalama kararı bulunan şahsı yakalamak için icra edilen operasyon sırasında arazide düşerek başını çarpması sonucu şehit olduğu anımsatıldı.

Mesajda, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, silah arkadaşlarına, aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Sivas Belediyesinin mesajında ise şunlar kaydedildi:

"Görevi başında gösterdiği üstün fedakarlık ve kahramanlıkla milletimizin yüreğini dağlayan şehidimizin acı haberi, memleketi Sivas'ta, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Caddesi'nde ikamet eden ailesine yetkililer tarafından ulaştırılmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabırlar dileriz."

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