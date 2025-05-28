Ankara'da eğimli arazide düşerek ağır yaralanan Jandarma Astsubay şehit oldu
Bakan Yerlikaya, Ankara İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'ın, aranan bir kişiyi yakalama sırasında eğimli arazide düşerek ağır yaralandığını, tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Milletimizin başı sağ olsun. Ankara İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Polat, aranan şahsın yakalanması esnasında eğimli arazide düşerek ağır şekilde yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."
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Milletimizin başı sağ olsun🇹🇷— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 28, 2025
Ankara İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli J.Asb.Kd.Çvş. Emre POLAT, aranan şahsın yakalanması esnasında eğimli arazide düşerek ağır şekilde yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.… pic.twitter.com/eK1vCckuLc
Şehit Polat'ın Sivas'taki ailesine acı haber verildi
Şehit Polat'ın acı haberi, Sivas'taki baba evine ulaştı.
Askeri erkan ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri, şehidin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evine giderek, baba İsmail ve anne Gülsün'e acı haberi verdi.
Evli ve 2 çocuk babası olan şehidin baba evinin bulunduğu sokağa Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince Türk bayrakları asıldı.
Şehidin cenazesinin, yarın öğle namazına müteakip Sivas'ta toprağa verilmesi bekleniyor.
Başsağlığı mesajları yayımlandı
Valilik ve Sivas Belediyesi şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat için başsağlığı mesajları yayımladı.
Valilik tarafından yayımlanan mesajda, Ankara Haymana İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde Jandarma Asayiş Tim Komutanı olarak görev yapan Polat'ın hakkında yakalama kararı bulunan şahsı yakalamak için icra edilen operasyon sırasında arazide düşerek başını çarpması sonucu şehit olduğu anımsatıldı.
Mesajda, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, silah arkadaşlarına, aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Sivas Belediyesinin mesajında ise şunlar kaydedildi:
"Görevi başında gösterdiği üstün fedakarlık ve kahramanlıkla milletimizin yüreğini dağlayan şehidimizin acı haberi, memleketi Sivas'ta, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Caddesi'nde ikamet eden ailesine yetkililer tarafından ulaştırılmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabırlar dileriz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.