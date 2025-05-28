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Malatya ve Ardahan'da sağanak etkili oldu

Malatya ve Ardahan'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Ekip  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
Malatya ve Ardahan'da sağanak etkili oldu Fotoğraf:Orhan Yoldaş/AA

Malatya/Ardahan

Malatya kent merkezinde ve bazı ilçelerde, öğleden sonra başlayan sağanak, zaman zaman yerini doluya bıraktı.

Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken araç yoğunluğu da yaşandı.

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Araçların kontrollü şekilde ilerlediği cadde ve sokaklarda, vatandaşlar sağanaktan korunmak için otobüs durakları ve iş yerlerine sığındı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte mevsim normallerinin çok üzerinde yağış yaşandığını ve olumsuzlukların meydana geldiğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesinin tüm ekipleri, iş makineleri, araçları ve personeliyle sahada çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Er, her türlü ihtiyaç ve ihbar için 444 51 44 ve 153 numaralı çağrı merkezlerinin aranabileceğini kaydetti.

Ardahan

Kentte akşam saatlerine doğru başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı.

Kısa süreli yağışın ardından etraf beyaza büründü, park halindeki araçların üzeri dolu taneleriyle kaplandı.

Şiddetli dolu ve sağanak cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Vatandaşlardan Salih Zeki Kaya, AA muhabirine, yağışın aniden başladığını belirterek, "Kışı aratmadı çok sert yağdı. Allah afetten korusun. Biraz daha uzun sürseydi araçlara zarar verirdi." dedi.

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