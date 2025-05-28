Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, basın mensuplarına yönelik saldırıyı kınadı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "İlgili şahısların bir an evvel adalet önünde hesap vermesi için sürecin takipçisi olacağız. Yaralanan basın emekçimize acil şifalar diliyor, Haber Global ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Güngören'deki bir iş yerinde meydana gelen patlamayı haberleştiren muhabir ve kameramana yönelik saldırıyı kınadı.
İstanbul Güngören'de bir iş yerinde meydana gelen patlamayı haberleştirmek üzere görev yapan Haber Global muhabiri Rabia Azra Sözcü ve kameraman Alperen Ulukuş’a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 28, 2025
Basın mensuplarına yönelik gerçekleşen bu tür şiddet eylemleri, yalnızca… https://t.co/o5ibLQOAOa
Altun, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Haber Global muhabiri Rabia Azra Sözcü ve kameraman Alperen Ulukuş'un görevleri sırasında Güngören'de saldırıya uğradığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Basın mensuplarına yönelik gerçekleşen bu tür şiddet eylemleri, yalnızca bireysel birer şiddet vakası değil, aynı zamanda halkın haber alma hakkına ve ifade özgürlüğüne yapılan açık saldırılardır. İlgili şahısların bir an evvel adalet önünde hesap vermesi için sürecin takipçisi olacağız. Yaralanan basın emekçimize acil şifalar diliyor, Haber Global ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
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