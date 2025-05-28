Dolar
39.08
Euro
44.22
Altın
3,299.99
ETH/USDT
2,632.10
BTC/USDT
107,625.00
BIST 100
9,150.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Malatya’da etkili olan sağanak yağış sonrası su birikintileri oluştu. Sanayi Kavşağı alt geçidinden yayındayız.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, basın mensuplarına yönelik saldırıyı kınadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "İlgili şahısların bir an evvel adalet önünde hesap vermesi için sürecin takipçisi olacağız. Yaralanan basın emekçimize acil şifalar diliyor, Haber Global ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Özcan Yıldırım  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, basın mensuplarına yönelik saldırıyı kınadı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Güngören'deki bir iş yerinde meydana gelen patlamayı haberleştiren muhabir ve kameramana yönelik saldırıyı kınadı.

Altun, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Haber Global muhabiri Rabia Azra Sözcü ve kameraman Alperen Ulukuş'un görevleri sırasında Güngören'de saldırıya uğradığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Basın mensuplarına yönelik gerçekleşen bu tür şiddet eylemleri, yalnızca bireysel birer şiddet vakası değil, aynı zamanda halkın haber alma hakkına ve ifade özgürlüğüne yapılan açık saldırılardır. İlgili şahısların bir an evvel adalet önünde hesap vermesi için sürecin takipçisi olacağız. Yaralanan basın emekçimize acil şifalar diliyor, Haber Global ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da sağanak ve dolu etkili oldu
Düzce'de haşema giyen kadının havuza alınmamasına ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada karar
Bakan Işıkhan, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Lopez ile görüştü
Emine Erdoğan'dan "Anadoludakiler Kapadokya Pazarı"nın açılışına ilişkin video paylaşımı
Milli Mücadele'nin ilk genelgesinin yayımlanmasının üzerinden 106. yıl geçti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, basın mensuplarına yönelik saldırıyı kınadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, basın mensuplarına yönelik saldırıyı kınadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a ziyarette bulunacak

DSÖ, Gazze'de dünyanın şimdiye kadarki en kötü açlık krizlerinden birinin yaşandığını bildirdi

İsrail'in Gazze'de bir okula düzenlediği saldırının şahitleri dehşet anlarını anlattı

İsrail'in Gazze'de bir okula düzenlediği saldırının şahitleri dehşet anlarını anlattı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Necip Fazıl Kısakürek'i anma mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Necip Fazıl Kısakürek'i anma mesajı
Gazze Hükümeti: İsrail'in sistematik aç bırakma politikası nedeniyle 80 günde 326 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze Hükümeti: İsrail'in sistematik aç bırakma politikası nedeniyle 80 günde 326 Filistinli hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet