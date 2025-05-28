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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Müstakillik Günü'nü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Müstakillik Günü'nü tebrik etti.

Özcan Yıldırım  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Müstakillik Günü'nü tebrik etti

Ankara

Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Can Azerbaycan'ın 28 Mayıs Müstakillik Günü'nü tebrik ediyorum. Hayatları pahasına Azerbaycan'ın bağımsızlığına sahip çıkan, istiklal ve istikbal yolunda verdiğimiz şanlı mücadeleleri şehadetleriyle taçlandıran tüm kahramanlarımızı rahmet ve saygıyla yad ediyorum."

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