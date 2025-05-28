Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Müstakillik Günü'nü tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Müstakillik Günü'nü tebrik etti.
Ankara
Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:
"Can Azerbaycan'ın 28 Mayıs Müstakillik Günü'nü tebrik ediyorum. Hayatları pahasına Azerbaycan'ın bağımsızlığına sahip çıkan, istiklal ve istikbal yolunda verdiğimiz şanlı mücadeleleri şehadetleriyle taçlandıran tüm kahramanlarımızı rahmet ve saygıyla yad ediyorum."
Can Azerbaycan’ın 28 Mayıs Müstakillik Günü’nü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 28, 2025
Hayatları pahasına Azerbaycan’ın bağımsızlığına sahip çıkan, istiklal ve istikbal yolunda verdiğimiz şanlı mücadeleleri şehadetleriyle taçlandıran tüm kahramanlarımızı rahmet ve saygıyla yâd ediyorum. 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/vuIOfNTOq7
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