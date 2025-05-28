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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ikili görüşme öncesi açıklamalarda bulunuyor
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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Merve Yıldızalp, Ruslan Rehimov  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışını yaptı Fotoğraf: TCCB / Murat Kula

Laçın

Yeni havalimanının açılış kurdelesini kesen Erdoğan ve Aliyev'e, havalimanının sembolik anahtarları takdim edildi.

İki lider, anahtar ile basın mensuplarına poz verdi.

Erdoğan ile Aliyev, daha sonra havalimanı binasını gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

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Havalimanı maketini inceleyen Erdoğan, Dost Agropark standını gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Aliyev ile havaalanında bir süre görüştü.

Erdoğan ve Aliyev, açılışın ardından, Kelbecer-Laçın Otoyolu, köprü ve viyadüklerde de incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.


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